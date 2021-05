Monza, Galliani suona la carica: “Crediamoci”. Il messaggio dell’AD del club brianzolo

Il cammino del Monza nei playoff di Serie B è decisamente in salita.

La sconfitta per 3-0 contro il Cittadella, nel match d’andata della semifinale dei playoff di Serie B, ha complicato i piani della compagine del tecnico Cristian Brocchi (GUARDA QUI)che, nel match di ritorno, dovrà compiere una vera e propria impresa.

Per questo motivo, l’AD del club brianzolo, Adriano Galliani, ha voluto caricare la squadra per preparare al meglio la gara di ritorno, in programma giovedì alle ore 20.45 in Brianza. Il numero due biancorosso ha fatto affiggere in tutto il centro sportivo di Monzello: dagli spogliatoi alla lavanderia, passando per la sala riunioni e i corridoi, dei cartelli motivazionali con un messaggio molto chiaro: “Crediamoci”. Questo è quanto trovato stamattina dai calciatori all’interno del centro sportivo del club brianzolo.