Monza, Galliani shock: “Una squadra che fa la Champions League ha cercato Palladino”

L'amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani ha rivelato l'interesse di una big italiana per Raffaele Palladino, mister brianzolo.

Il Monza è sicuramente una delle squadre più apprezzabili nel panorama calcistico nazionale. Dodici punti fatti, settimo posto in classifica occupato e un ottimo calcio espresso. La squadra di Raffaele Palladino mira sempre ad imporre ritmi e trame di gioco agli avversari di turno, che siano più o meno quotati, non fa differenza. Infatti, la bontà del lavoro svolto era stata già intravista la scorsa stagione, quando una big che oggi milita in Champions League, ha messo gli occhi sull'attuale mister dei brianzoli. A rivelarlo, l'amministratore delegato dei biancorossi, Adriano Galliani ai microfoni di MonzaNews. Di seguito, le sue parole: