Monza, Galliani: “Io propongo, Berlusconi dà la benedizione. Palladino come Sacchi”

Ottima prima parte di campionato per il Monza , che dopo un avvio stentato con Stroppa in panchina, ha inanellato diversi risultati positivi con Raffaele Palladino in panchina. Sedici punti nelle prime quindici gare per i brianzoli, dopo un mercato estivo ricco di colpi da Serie A . Soddisfatto ovviamente Adriano Galliani, amministratore delegato del club, intervenuto Sky Sport dal Globe Soccer Awards di Dubai, dopo aver vinto il premio alla carriera come dirigente. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Una soddisfazione enorme aver portato la squadra della mia città in Serie A e devo ringraziare il presidente Berlusconi, che non è nato a Monza ma oramai è il più grande tifoso del Monza. Ha messo tutta la sua passione, la sua abilità, le sue risorse, per portare il Monza in Serie A. Palladino? La regola è chiara: io propongo, porto il candidato, e Silvio Berlusconi nel caso dà la benedizione apostolica. Raffaele alla prima cena ad Arcore ha avuto la benedizione del presidente, ho avuto questa intuizione dopo che lo presi nel 2019 come calciatore. Ha fatto bene con l'Under 15 e ha fatto bene, poi ha fatto bene con la Primavera, è una persona intelligente e per questo sta facendo bene pur senza esperienza. Ricordo che Sacchi, il primo scelto da Berlusconi, non era mai stato calciatore e non aveva mai allenato in Serie A..."