Monza, Galliani: “Ho il biancorosso nelle vene, noi a lavoro dal 1° luglio. Brocchi? Ho la mia idea”

“Il presidente Berlusconi e io abbiamo portato 31 anni di Milan al Monza”.

Queste le dichiarazioni di Adriano Galliani. In una lunga intervista rilasciata ai microfoni di TuttoSport lo storico direttore sportivo rossonero – oggi amministratore delegato del Monza – è tornato a parlare della sua avventura al Milan, spiegando come tale esperienza sia servita per porre solide basi che costituiscano il futuro del club biancorosso: “La mia avventura al Milan non ci sarebbe mai stata se non fossi passato dal Monza. I 10 anni di esperienza maturata hanno fatto pensare a Berlusconi che io fossi in grado di gestire il Milan, cosa che ho fatto per 31 anni. Adesso sono tornato qua dove c’è la mia vita, ho i colori biancorossi nelle vene”.

Sul calciomercato e sui possibili nuovi arrivi: “Non amo annunciare le cose fino a quando non sono firmate. Tutto gli obiettivi che ci siamo prefissi, li stiamo raggiungendo. Ci sono profili che magari non sono conosciuti al grande pubblico, ma che sono molto noti agli addetti ai lavori. Devo dire che ho trovato un ds, Filippo Antonelli, che gode totalmente della mia fiducia. Gli ho fatto tanti test e ho visto che è bravo. Andiamo avanti con lui che è un ottimo talent scout Certamente stanno arrivando profili importanti per provare a portare il Monza in Serie A per la prima volta nella sua storia. Prima o poi, qualcuno lo deve portare lì e penso che nessuno più di Silvio Berlusconi possa realizzare questo sogno”.

Chiosa finale sugli obiettivi per la prossima stagione: “Ai giocatori e allo staff tecnico il primo giorno di lavoro a Monzello, ho detto che sarebbero arrivati giocatori importanti e che nessuno doveva prendersi a male. Bisogna avere due giocatori importanti in ogni ruolo e chi non è d’accordo, poteva dirlo e si sarebbero trovare delle soluzioni. Tutti hanno accettato questa impostazione. Non ci nascondiamo e gli ho detto che se arriveremo quarti, avremo fallito la stagione. Abbiamo scelto di continuare con Brocchi – ha proseguito Galliani – perchè conosciamo il suo lavoro. Lui e il suo staff sono professionisti di livello. Non solo abbiamo la conoscenza di Cristian, ma anche dei suoi collaboratori. Gente di primo ordine. Siamo stati la prima società ad allenarsi dal 1° luglio”.