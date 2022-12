Monza, Galliani: “Emozione promozione migliore delle 5 Champions League col Milan”

Al termine della stagione scorsa, il Monza ha trovato la prima e storica promozione in Serie A . Grande impresa orchestrata dalla gestione Berlusconi-Galliani , con un mercato estivo fatto di colpi importanti per il massimo campionato. Lo stesso amministratore delegato del club ha ricordato tutta la propria gioia durante i festeggiamenti del Natale biancorosso al palazzetto dello sport del capoluogo brianteo:

"L'emozione provata con la promozione del Monza in Serie A è stata superiore di quella provata con le 5 Champions League con il Milan. Dopo lo spareggio per la promozione con il Pisa ho pianto, perché si era realizzato in sogno che inseguivo da bambino, quello del Monza in A, a 110 dalla fondazione. Io sono tifosissimo del Monza, ero già stato dirigente prima di arrivare al Milan. Una delle cose che mi è riuscita meglio è stata quella di far diventare tifosissimo del Monza anche il presidente Silvio Berlusconi. Senza di lui non sarebbe stato possibile realizzare tutto questo".