Monza, Carlos Augusto: “Voglio fare la storia qui. Palladino? Suo metodo…”

Dopo un inizio negativo con cinque sconfitte consecutive, il Monza ha trovato la quadra ed è riuscito ad inanellare una serie di risultati utili che l'hanno portato a +9 sulla zona retrocessione. In particolare, dall'esonero di Giovanni Stroppa in favore di Raffaele Palladino , i risultati dei brianzoli sono ulteriormente migliorati, vedasi la vittoria contro la Juventus allo "Stadium". Alla ripresa della Serie A , fissata per il 4 gennaio, i lombardi affronteranno la Fiorentina . A proposito del match contro i viola, è intervenuto Carlos Augusto , difensore del Monza. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN:

"Voglio giocare il Mondiale e la Champions League, ma vorrei portarci il Monza in Champions League, il mio primo obiettivo è fare la storia qua dopo essere arrivati in Serie A, dovessimo riuscire a giocare la Champions League con questa maglia sarebbe fantastico. Dopo cinque sconfitte consecutive ci siamo confrontati nello spogliatoio e abbiamo capito che non si poteva andare avanti così, poi è arrivato Palladino e ha lavorato tanto sulla fiducia, sull’infondere ottimismo e ha portato un metodo di lavoro che a me piace tanto. Sapevo che era bravo perché conoscevo il lavoro che aveva fatto in primavera, ma riuscire a replicarlo in Serie A è incredibile"