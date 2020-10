Monza, Brocchi ammette: “Mi mancano i nostri tifosi, ho una speranza per il futuro”

Il Monza vuole stupire e provare a conquistare la promozione in Serie A.

Il club brianzolo, gestito da un duo formidabile ossia quello composto da Galliani e Berlusconi, ha messo a segno una campagna acquisti importantissima per la B nella quale spicca il nome di Kevin Prince Boateng. È soddisfatto della propria rosa anche mister Cristian Brocchi che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“I miei due anni al Monza? Il regalo più che a me va fanno ai nostri tifosi che non possono essere al nostro fianco. A me mancano tanto perché sono quelli che ci danno lo spirito giusto, quella marcia in più, quelli che hanno lottato nel corso degli anni quando seguivano la squadra in Serie D, e adesso siamo stati bravi noi ma insieme a loro, a conquistare la Serie B e non vederli con noi sicuramente è un punto a nostro sfavore”.