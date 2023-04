Monza, Berlusconi ha iniziato la chemioterapia: le condizioni del patron

Dalla giornata di ieri Silvio Berlusconi è di nuovo ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano. Il presidente del Monza , giunto in ospedale con un affanno respiratorio, si trova in terapia intensiva sia a causa di una recidiva di polmonite, sia per alcune difficoltà cardiovascolari. Ma non solo; fonti vicine all'ex Premier - secondo quanto riportato da Ansa - parlano di una possibile leucemia .

Il leader di Forza Italia avrebbe già iniziato la chemioterapia per combattere la malattia. La prima somministrazione sarebbe avvenuta ieri, dopo il ricovero. E le sue condizioni restano stabili. "Ho parlato stamane con il professor Zangrillo. Mi ha detto che Berlusconi ha trascorso una notte tranquilla e le sue condizioni sono stabili - ha dichiarato il vicepremier e coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani -. Quindi vogliamo tutti essere ottimisti. Io non sono un medico, non posso dare giudizi su questioni sanitarie. Le questioni ematiche in persone oltre i 50 anni sono normali, non bisogna fare allarmismo".