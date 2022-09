Monza, Berlusconi esonera Stroppa: Palladino sulla panchina brianzola in Serie A

Non è bastato il primo punto conquistato nello scorso turno di campionato in Serie A nella trasferta del Via del Mare contro il Lecce. Giovanni Stroppa, a breve, non sarà più il tecnico del Monza. Notte di riflessione per il patron del club brianzolo, Silvio Berlusconi, e il dirigente plenipotenziario, Adriano Galliani. Un confronto sfociato nella decisione di esonerare l'ex calciatore del Milan, tecnico che ha firmato la storica promozione in Serie A dei biancorossi. Decisivo il pessimo avvio sul piano dei risultati del Monza in Serie A, complice anche un calendario non particolarmente benevolo, caratterizzato da una serie di sconfitte che hanno inchiodato i brianzoli in fondo alla classifica. Il pari giunto contro una diretta concorrente per la salvezza, il Lecce di Baroni, non ha salvato la panchina di Stroppa. La squadra sarò adesso affidata a Raffaele Palladino, ex calciatore di Juventus, Parma e Genoa tra le altre, che dovrebbe guidare la seduta di allenamento odierna. Palladino potrebbe anche costituire una soluzione per il prosieguo della stagione qualora il Monza riuscisse a cambiare marcia. A breve dovrebbe giungere il comunicato ufficiale del club brianzolo che sancirà il termine dell'avventura di Stroppa sulla panchina lombarda.