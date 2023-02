Monza, Berlusconi: “Diventeremo grandi. Vinceremo lo scudetto, quest’anno o…”

Ottima stagione fin qui del neopromosso Monza , che ha conquistato 25 punti nelle prime venti gare di campionato. Dopo una partenza sottotono con Giovanni Stroppa , il club brianzolo ha svoltato la propria stagione da quando la dirigenza affidato la guida della squadra a Raffale Palladino . Sei risultati utili consecutivi per i biancorossi, tra cui spicca la vittoria allo "Stadium" contro la Juventus , oltre al pareggio contro l' Inter .

"Da quando c'è Palladino saremmo al quinto posto, insieme al Milan. Nel Monza crediamo davvero, vogliamo portarlo a diventare ancora più importante e possiamo dirlo Adriano (Galliani, ndr): vogliamo vincere lo Scudetto, l'anno prossimo o quello dopo. on il Monza abbiamo acquistato nuovi giocatori, abbiamo raddoppiato il nostro campo di allenamento, Monzello, che ora è il più grande e bello d'Italia. Adesso abbiamo messo a posto anche lo stadio con una spesa con piccola, di 25 milioni. Ma le cose sono cambiate: quando siamo arrivati erano in 300 a vedere il Monza, ora 10mila. Stiamo uniti, dobbiamo essere uniti e quello che avere scritto nello spogliatoio vale soprattutto ora: chi ci crede combatte tutti gli ostacoli e chi ci crede vince. Dobbiamo far diventare grande il Monza"