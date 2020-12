Monza, Balotelli: “Ho accettato la proposta di Galliani a una condizione. Io al GF VIP? A Enock ho detto una cosa”

Mario Balotelli riparte dal Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani.

Golden Boy 2020, Raiola a carte scoperte: “Da Ibrahimovic a Pogba, da Haaland a Balotelli. Vi dico tutto”

L’attaccante bresciano ha accettato la sfida propostagli dal club brianzolo che attualmente milita in Serie B, dopo un inizio stentato adesso gli uomini di Brocchi hanno 20 punti a -5 dall’Empoli. Intanto l’ex Milan e Inter, nel corso dell’intervista rilasciata al settimanale Chi, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Al dottor Galliani ho detto che avrei accettato la proposta del Monza, ma non avrei voluto fare la conferenza stampa di presentazione perché so che l’argomento si sposterebbe dal calcio. È sempre stato così per me. Deve parlare il campo, non più io. Sia che segni 0 o 10 gol, fino a maggio parleranno le mie azioni in campo. È giusto così, sono stanco di vedere Balotelli al centro di polemiche quasi sempre inutili. Paolo Rossi? Ho avuto la fortuna di conoscerlo. Prima di essere un calciatore era davvero una gran brava persona, uno come pochi. Balotelli al GF Vip? Dopo quello che mi ha raccontato Enock, temo proprio di no. Riuscirei a resistere 30 secondi, di questo ne sono sicuro… Ora vado a dormire perché domani abbiamo allenamento presto. Mi raccomando! Poi devo chiamare Mino per dirgli che ci siamo sentiti per “Chi” e so già che mi farà la ramanzina. Ma ho detto la verità e va bene così. Mi raccomando: dite che non ho voluto fare la conferenza”.

Serie A, Juventus-Atalanta: Pirlo con Morata-CR7, Gasperini senza Gomez e Muriel. Le formazioni ufficiali