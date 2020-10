Monza, altri quattro positivi al Coronavirus: ora i contagiati sono nove. Il comunicato del club

Nuovi casi di positività in casa Monza.

La società brianzola, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato che altri quattro elementi del gruppo squadra sono risultati positivi al Coronavirus dopo l’ultimo ciclo di tamponi. Si tratta di due calciatori e due membri dello staff, che si trovano attualmente in isolamento domiciliare. Gli altri test, invece, hanno dato esito negativo.

Salgono, dunque, a nove i contagiati: sette calciatori e due componenti dello staff. Di seguito, il comunicato diramato dal Monza sul proprio sito di riferimento.

“A.C Monza comunica quattro nuovi casi di positività al Covid-19 nel gruppo squadra, riscontrati dopo l’ultimo ciclo di tamponi eseguito.

Si tratta di due calciatori, e due membri dello Staff, tutti asintomatici, che sono stati immediatamente posti in quarantena a domicilio, in ottemperanza alle normative sanitarie in vigore.

Tutti gli altri giocatori, negativi al tampone, continuano ad allenarsi come da protocollo federale”.