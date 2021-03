Frosinone-Monza, Brocchi: “Match complicato, un piacere ritrovare Nesta. Tutto sulle condizioni di Balotelli”

Parola a Cristian Brocchi.

A 24 ore dal via della ventiseiesima giornata del campionato di Serie B, il tecnico del Monza è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Frosinone dell’ex compagno Alessandro Nesta. Di seguito, le parole dell’allenatore originario di Milano, che mette in guardia i suoi calciatori sulla gara del “Benito Stirpe”.

“Non credo alle squadre in difficoltà perché ogni partita fa storia a sé. Mi aspetto un Frosinone arrabbiato e determinato che metterà in campo tanta voglia di invertire la rotta e spero che i miei ragazzi si facciano trovare pronti dal punti di vista energetico ed emotivo per affrontare una squadra forte in un match complicato e bello. Nesta? Mi farà piacere ritrovare il mio amico Sandro, una persona a cui voglio molto bene e non vedo l’ora di riabbracciarlo visto che sono poche le occasioni di incontro. In questo periodo non ci sono quasi differenze fra giocare in casa o in trasferta, la cosa importante è restare concentrati sull’obiettivo, crescere in tutte le fasi, migliorarsi sempre e cercare di arrivare al traguardo raggiungendo l’obiettivo. Infortunati? Balotelli non ha ancora recuperato dalla partita dell’altro giorno, ci sono altre pedine che non sono uscite benissimo dal match contro il Cittadella e sicuramente domani almeno tre o quattro cambi ci saranno”, sono state le sue parole.