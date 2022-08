Calciomercato Monza, Galliani frena su Gytkjaer: l’ex ad del Milan gela Bari e Parma

Tra i calciatori più ricercati della sessione estiva di calciomercato, l'attaccante danese di proprietà del MonzaChristian Gytkjaer del Monza, è tra i profili monitorati dal direttore sportivo del BariCiroPolito. I costi elevati dell'operazione e soprattutto la volontà del club brianzolo di mantenere in organico l'attaccante classe 1990, rende molto difficile la trattativa per l'approdo del centravanti alla corte di Mignani. Tra le pretendenti dell'attaccante trentaduenne anche il Parma guidato dal neo-tecnico ex Cremonese, Fabio Pecchia.