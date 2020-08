Calciomercato Monza, colpo Donati dal Lecce: “Scelta difficile da prendere, ai tifosi dico…”

E’ una delle protagoniste del calciomercato.

Il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, neopromossa in Serie B, ha messo a segno un nuovo colpo. Dopo gli arrivi di Christian Gytkjaer e Mirko Maric, il club brianzolo ha ufficializzato l’ingaggio di Giulio Donati. Il terzino classe 1990, reduce dalla breve e poco fortunata esperienza in quel di Lecce, ha firmato un contratto triennale. Di seguito, il comunicato diramato dal Monza sul proprio sito di riferimento.

“Dopo i colpi a centrocampo e in attacco, il Monza accoglie un grande rinforzo anche in difesa: ecco Giulio Donati, che ha firmato un contratto fino al 30/6/2023. Nato il 5 febbraio 1990 a Pietrasanta (Lucca), il terzino toscano ha giocato due stagioni nella Primavera dell’Inter, prima di debuttare in serie A a 20 anni col Lecce. Poi le esperienze in B con Padova e Grosseto, e l’avventura in Germania: dall’estate 2013 al gennaio 2016 nel Bayer Leverkusen con 67 presenze, comprese le 15 con un gol in Champions League e dal 2016 al Mainz, con 88 partite tra cui 4 in Europa League. Vanta anche 26 presenze con la Nazionale Under 21. Nel gennaio scorso è tornato a giocare in serie A con la maglia del Lecce, di cui è stato una colonna della difesa, con 20 presenze e un gol”.

IL SALUTO – L’esterno classe 1990 era tornato in Italia lo scorso dicembre dopo le esperienze in Bundesliga al Bayer Leverkusen e al Mainz. Poi, il ritorno in Salento dove aveva già militato nella stagione 2010-2011. “La vita è fatta di scelte, alcune, come è stata questa, difficili da prendere. L’affetto che mi lega a questa città non cambierà mai, così come lo è stato dal primo giorno che arrivai 10 anni fa. Spero di aver dimostrato tutto questo in campo, perché Lecce merita tutta la passione che un giocatore può avere. Un grazie di cuore va rivolto a tutti, dal presidente che ancora una volta si è dimostrata una persona che ama la propria squadra e cerca di dare il massimo per i propri ragazzi, il mister dal quale ho potuto imparare molto sia sotto l’aspetto tecnico che quello caratteriale, tutte le persone che lavorano intorno alla squadra, sempre gentili e disponibili, i miei compagni che mi hanno accolto fin da subito a braccia aperte e con i quali ho vissuto emozioni indimenticabili, ed infine ai nostri tifosi che hanno sempre sostenuto questa maglia con una passione enorme! Grazie”, ha scritto Donati sul proprio account Instagram.