Balotelli, parla la ex Dayane Mello: ” Mario è un ragazzo speciale. Un giorno mi fece un regalo da urlo”

Dopo il brutto epilogo dell’avventura a Brescia, Mario Balotelli è tornato sulle pagine di tutti i giornali in seguito al suo recente approdo al Monza.

Adriano Galliani e Silvio Berlusconi hanno voluto aggiungere a una rosa già performante, un altro grande giocatore per compiere un ulteriore salto di qualità e puntare alle prime posizioni nel campionato di Serie B. Per il classe ’90 potrebbe essere veramente l’ultima chiamata di una carriera fin qui ben al di sotto delle rosee aspettative iniziali.

Dayane Mello ex fidanzata del classe ’90 ha rivelato un lato inaspettato del carattere di Super Mario. Nel corso della versione brasiliana del Grande Fratello, la modella sudamericana ha raccontato molteplici retroscena della loro relazione, terminata ormai da diverso tempo. Ha sottolineato come Balotelli, nonostante l’apparente carattere acerbo, sia in realtà molto romantico e dall’animo estremamente sensibile: “Mi ha fatto trovare un centinaio di rose rosse in macchina e ha preso un ristorante solo per noi, con il tavolo al centro del ristorante, solo noi due. Abbiamo cenato, ci siamo incontrati tre o quattro volte. Le rose le ho trovate in macchina quando siamo tornati. È molto romantico”.

