Tesser: “La mia sul terzo gol del Palermo. Non siamo rinunciatari, Gagno…”

Dopo la vittoria contro il Pisa, il Modena cade in casa del Palermo per 5-2. Gialloblù meglio nel primo in doppio vantaggio con Strizzolo, gol intervallato dal pareggio di Tutino. Nella ripresa rosanero superiori, quattro gol nei primi venti minuti per il Palermo che ribalta e dilaga. Attilio Tesser , tecnico del Modena, è intervenuto al termine del match tra i gialloblu e il Palermo. Di seguito le sue dichiarazioni in sede di conferenza stampa:

“Partita di calcio dove avevamo fatto un buon primo tempo. Non abbiamo sfruttato diverse occasioni, Nel secondo tempo il 3-2 ha cambiato la partita. Gol annullato per noi su fuorigioco. Errore del 3-2 è stato molto pesante. Noi abbiamo avuto due o tre occasioni nitide ma dal loro terzo gol la partita ha preso una piega complicata per noi. La voglia non basta per ribaltare il risultato. Abbiamo perso degli equilibri, ma il terzo gol del Palermo non è stato per una azione nata dal Palermo. Loro hanno concretizzato le occasioni venute, noi no. Nel primo tempo poteva finire con un risultato più ampio per noi, non c'è stata una parata di Gagno. Non siamo mai stati rinunciatari. Fa male prenderne 5, non è corretto nell'andamento della partita ma è la realtà dei fatti.”