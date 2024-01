Palermo-Modena, Bianco: “Dispiace, ma accettiamo il risultato. Soleri? Rispondo così”

Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal tecnico del Modena al termine della sfida andata in scena al “Barbera”.

"La squadra è stata brava a rimontare il doppio svantaggio in due occasioni ed ha mantenuto bene il campo”. Così Paolo Bianco, intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Palermo, andata in scena questo pomeriggio fra le mura dello Stadio “Renzo Barbera”. “Il risultato di 4 a 2 spiace per come l'abbiamo gestita. Tutti quelli che avevo a parte Battistella avevano dei problemi, Palumbo non sarebbe nemmeno dovuto partire. Quindi il centrocampo ha sofferto negli ultimi dieci minuti. Anche se abbiamo sfiorato il tre pari. Accettiamo il risultato e pensiamo alla sfida contro il Parma. Soleri al Modena? Io devo pensare ad allenare i giocatori che ho. Del mercato si occupa la società, alleno solo chi ho a disposizione”, ha concluso il tecnico del Modena.