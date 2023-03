Modena, verso la trasferta di Palermo: Andrea Poli ha finito la stagione

Il Modena ha messo una toppa alla serie di tre sconfitte consecutive in Serie B battendo di misura il Pisa di Luca D'Angelo nella ventinovesima giornata di campionato. La formazione di Attilio Tesser si è rilanciata in classifica, salendo alla decima posizione arrivando ad un solo punto dal Palermo nono. Proprio i rosanero saranno i prossimi avversari dei "canarini" con la sfida in programma al "Renzo Barbera" il prossimo venerdì 17 marzo alle 20.30.

Settimana corta per entrambe le compagini, visto l'anticipo del campionato cadetto con il prossimo turno che chiuderà anche il mese di marzo, vista la sosta per le Nazionali sempre più vicina. Tra recuperi ed indisponibili, il Modena in vista del Palermo ritrova Luca Magnino dopo la squalifica. Restando in tema di centrocampisti, Andrea Poli ha finito la sua stagione. Il trauma distorsivo accusato al tredicesimo minuto contro il Pisa, dopo un contrasto di gioco con Pietro Beruatto gli è stato fatale. Giovedì in programma l'operazione.