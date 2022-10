Modena, verso il Palermo: Tesser sorride, recupera Diaw e Falcinelli. Poli…

Le ultime in vista della sfida contro il Palermo, in programma al "Braglia"

Alla ricerca dei tre punti. Modena e Palermo si apprestano ad affrontarsi fra le mura dello Stadio "Alberto Braglia" con l'obiettivo di conquistare l'intera posta in palio. Intanto, prosegue la marcia di avvicinamento dei canarini alla sfida in programma sabato pomeriggio alle ore 14:00. E dal campo arrivano buone notizie per Attilio Tesser .

Il tecnico del Modena, infatti, avrà nuovamente a disposizione l'attaccante Davide Diaw. Scontato il turno di squalifica, il classe 1992 ha recuperato anche da un problema al ginocchio che lo aveva costretto ai box. E, salvo inattesi colpi di scena, contro gli uomini di Eugenio Corini scenderà in campo dal primo minuto. Così come Falcinelli, uscito anzitempo in occasione della gara contro il Pisa a causa di un problema alla caviglia, pronto a stringere i denti. Hanno lavorato con il resto del gruppo anche Panada, Cittadini e Poli: l'ex Milan e Bologna, dunque, potrebbe essere convocato per la prima volta da quando è approdato in gialloblù. Da valutare, invece, le condizioni di Bonfanti.