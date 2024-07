Modena, ufficiale l’arrivo di Caldara: “Serie B difficile, colpito dal progetto”

La notizia era nell'aria, adesso è ufficiale: Mattia Caldara è un nuovo giocatore del Modena. Il difensore centrale ex Milan si è legato alla società canarina fino al 30 giugno 2025, con opzione di prolungamento a favore del club. "Un top player per la categoria - l'annuncio della società -. Un profilo da 127 presenze in Serie A, 4 in Champions League e 47 in Serie B: tanta esperienza a disposizione di Pierpaolo Bisoli per il reparto difensivo. Il presidente Carlo Rivetti e tutto il Modena F.C. danno a Mattia Caldara il benvenuto nella famiglia gialloblù".