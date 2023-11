Modena, Tremolada: “Voglio la Serie A con i gialloblu. Parma? La più forte”

"Penso che abbiamo dato continuità al lavoro che abbiamo fatto l'anno scorso, volevamo alzare un po' l'asticella e ci stiamo riuscendo. È stato un inizio di campionato molto positivo, possiamo ancora migliorare. Siamo ancora un cantiere aperto, con un mister nuovo, andiamo avanti così perché sta andando tutto molto bene". Così Luca Tremolada, intervistato ai microfoni di "TuttoMercatoWeb". Diversi i temi trattati dal numero 10 del Modena: dal sogno Serie A alla sfida contro il Parma, in programma sabato 25 novembre alle ore 14:00 allo Stadio "Ennio Tardini". Ma non solo... "Per quello che si è visto in questa prima parte di stagione il Parma è nettamente la squadra più forte. Hanno trovato tutte le caratteristiche che servono per vincere il campionato. Noi andiamo lì per vincere, per provare a fare la partita con il nostro credo, cercheremo di fare una grande partita", le sue parole.