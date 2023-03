Modena, Tesser sfida il Palermo: “Dobbiamo crederci. Brunori out? Rispondo così”

Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal tecnico del Modena

"Nessuna leggerezza, massima concentrazione per la trasferta di domani". Così Attilio Tesser, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Palermo, in programma venerdì sera allo Stadio "Renzo Barbera". Diversi i temi trattati dal tecnico del Modena: dalle prestazioni offerte fin qui dalla compagine gialloblù, all'infortunio di Andrea Poli. Il centrocampista 1989 ha rimediato una lesione al legamento crociato anteriore e nella giornata di oggi si sottoporrà ad un intervento chirurgico al ginocchio sinistro.

“Col Pisa abbiamo messo il cuore e lottato, dovremo fare così anche a Palermo. Non possiamo essere sotto tono perché basta poco per invertire la rotta. Brunori? È un giocatore importante come Diaw lo è per noi. Ma è la squadra che determina la partita. Dobbiamo andare a Palermo credendo in noi stessi. Dobbiamo crederci tanto. Possiamo vincere o perdere o pareggiare, giocare una volta bene e un’altra volta meno bene, ma quando ci siamo, con la testa e con le gambe, quando siamo il Modena che noi stessi conosciamo e riconosciamo, in partita ci stiamo sempre e contro tutti. A Palermo mi aspetto una gara bella, avvincente, perché loro giocano per vincere e noi dovremo rispondere con le nostre proposte di gioco", le sue parole.

INFORTUNI -“Gli infortuni? Non è mai stato un alibi e mai lo sarà, gli assenti ci sono e pesano nelle possibili rotazioni. Poli? Mi dispiace per lui, ha fatto molta fatica per recuperare ed era entrato in condizione. È un giocatore di grande personalità e la trasmetteva tanto. Perdiamo un ottimo giocatore ed un’ottima persona. Si ferma Bonfanti, verrà valutato in questi giorni ma non è nulla di muscolare per fortuna. Siamo questi, dobbiamo stringere i denti per arrivare alla sosta che ci permetterà di recuperare qualche giocatore. Sarà aggregato Mordini dalla Primavera”.

OBIETTIVI -“L'obiettivo stagionale è ancora da raggiungere e i punti, nell’ultima fase del campionato, pesano ancora di più. Continuo a pensare partita per partita, prima si conquista la salvezza poi si penserà ad un eventuale passo in più. Strizzolo? Ha un problemino alla caviglia, sta stringendo i denti da due partite e lo farà anche domani. Prenderà qualche anti infiammatorio in più. Giocheranno Duca o Armellino al posto di Poli, è il dubbio che mi porto fino in fondo. Diaw? Ancora non è entrato in gruppo. Non abbiamo voluto rischiare. Sarà riaggregato gradualmente settimana prossima”, ha concluso Tesser.