Modena, Tesser: “Col Pisa bravi tutti. Palermo? Ce la giocheremo a viso aperto”

"Per fare risultato col Pisa per forza bisognava fare una prestazione di livello. Penso che i ragazzi ci siano riusciti in una gara difficile. Abbiamo anche avuto occasioni per raddoppiare e ci siamo difesi abbastanza bene. Bravissimi i ragazzi che sono entrati a freddo. Bonfanti ha dato il proprio contributi, sono stati tutti bravi. Solo un punto di differenza con il Palermo? Lascio a voi le interpretazioni sulla definizione di scontro diretto per i playoff. Cerchiamo di fare il meglio possibile contro una squadra in salute che stava perdendo 2-0 con il Cittadella ma è riuscita a recuperare. Ce l'andremo a giocare a viso aperto venerdì sera"