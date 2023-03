Modena, Strizzolo: “Partita da squadra, continuiamo così”. Venerdì il Palermo

Parola a Luca Strizzolo . L’autore del gol del definitivo 1-o, nel match tra Modena e Pisa , è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post partita, per approfondire la prestazione della formazione gialloblù al cospetto di quella guidata da Luca D'Angelo . I canarini sono i prossimi avversari del Palermo in Serie B . Di seguito le sue parole:

"Bisognava sfruttare le occasioni create. Rilanciarci? Pensiamo partita dopo partita, venivamo da risultati negativi ma oggi abbiamo fatto una partita da squadra con l'atteggiamento giusto. Tanta fame nel recupero dei palloni, bisogna continuare così. Gol da tre punti? Segnarlo sotto la curva è fantastico. Loro sono una squadra molto fisica e che fa del ritmo e dell'intensità il proprio punto di forza. Alla fine sono gli episodi che risolvono una partita così equilibrata. Cosa ho trovato di speciale nel Modena? In un campionato così equilibrato la differenza la fanno le piccole cose. Qui ho trovato una società solida ed un tifo che non manca mai. Una soddisfazione vedere la curva piena e poi il gruppo è fondamentale in queste categorie. Infortunio Diaw? Per noi è fondamentale, speriamo rientri il più presto possibile perché abbiamo bisogno di tutti"