Modena, Strizzolo: “Noi andiamo in A? Un azzardo, c’è il Palermo. Bianco schietto”

"Ho viaggiato tanto, ma non sempre è dipeso da me. È stata dura all’inizio, rimbalzato di qua e di là. Ma voglio pensare solo al presente. Per ora sono qui e giorno per giorno faccio di tutto perché in futuro io possa avere un po’ di stabilità. Sono arrivato a gennaio e ho trovato un ambiente in cui si poteva lavorare bene, un bellissimo gruppo e una società ambiziosa. La città è molto calorosa, il pubblico e la curva ci incitano in maniera forte e positiva. Tutti elementi per rendere al meglio. Sì, anche per questo ho chiesto di poter tornare qui. Bianco? Uso tre aggettivi: schietto, lavoratore, perfezionista. Come punta mi adatto? Sono disponibile a fare diversi ruoli. A Cremona ho fatto la punta esterna, a Pisa anche l’esterno nel 4-4-2. Mi metto a disposizione della squadra. Sul gol? Bellissima sensazione che non avevo mai provato. Poi in casa, davanti al nostro pubblico…"