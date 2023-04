Modena, Rivetti: “Adesso la matematica salvezza. Play-off? Se dovesse accadere…”

"Questo finale di stagione lo vivrò consapevole che squadra, mister e staff hanno fatto tutto ciò che bisognava fare". Lo ha detto Carlo Rivetti, come riportato da "TRC". Il presidente del Modena ha tracciato un bilancio delle prestazioni offerte fin qui dalla squadra allenata da Attilio Tesser, che non perde in campionato dallo scorso 17 marzo, sconfitta dal Palermo di Eugenio Corini per 5-2 fra le mura dello Stadio "Renzo Barbera". Da quel momento, tre pareggi contro Cittadella, Parma e Spal ed un successo sul campo del Perugia.