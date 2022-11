Modena-Perugia, Tesser: “Difesa a tre o a quattro? Deciderò all’ultimo. Loro…”

Appena fuori dalla zona retrocessione e senza vittorie da tre gare, il Modena cerca i tre punti in casa contro il Perugia . Dodici punti raccolti finora dalla compagine emiliana, che affronta il fanalino di coda della Serie B nella 13a giornata di campionato, in programma domani 12 novembre alle 14. Alla vigilia del match, il tecnico dei "canarini" Attilio Tesser è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni:

"La qualità ci servirà per trovare degli spazi contro un avversario che sa chiudersi bene e ripartire di slancio, l’intensità sarà utile perché, se giochi a basso ritmo, vai a sbattere contro un muro. In settimana abbiamo dovuto gestire qualche ragazzo non al meglio della condizione, mentre per quanto riguarda lo schieramento tattico credo che il Modena possa giocare in difesa sia a quattro o a tre, ha gli uomini per poterlo fare e questo è un vantaggio: deciderò all’ultimo su tutto e su tutti".