Modena, Pergreffi sul rinnovo: “Dimostrazione di fiducia. Dobbiamo alzare l’asticella”

“Ringrazio la famiglia Rivetti e il direttore. La dimostrazione di fiducia è per un calciatore fondamentale. Voglio ripagarli sul campo. Siamo da sempre allineati per obiettivi e mentalità. Per il rinnovo sono bastati pochi sguardi. Il momento è particolare - continua il difensore -, non possiamo nasconderci. Abbiamo già vissuto periodi simili e ne siamo sempre riusciti con la forza dell’unione. Adesso stiamo svolgendo una settimana tipo e possiamo quindi prepararci al meglio per la prossima col Pisa: sarà una battaglia. E’ un torneo molto competitivo ed equilibrato, in queste ultime tre gare abbiamo fatto fatica, subendo alcuni episodi. Dobbiamo alzare ancora di più l’asticella dell’attenzione, con cuore e passione. Avremo bisogno della nostra gente. Queste partite si vincono prima sugli spalti e poi in campo, i tifosi sono il motore delle nostre motivazioni. Siamo un tutt’uno con loro, con la proprietà e con la città. Ora più che mai tutti insieme per il bene del Modena”.