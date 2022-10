Modena-Palermo, Silvestri: “Primo tempo ci ha tagliato le gambe. Cittadella…”

Parola a Tommaso Silvestri . Il difensore del Modena , in seguito alla sconfitta per 0-2 subita dai “canarini” contro il Palermo di Eugenio Corini , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del post gara. Di seguito le sue parole:

"Brutto secondo tempo. Probabilmente il primo tempo ci ha tagliato le gambe. Dobbiamo essere concentrati per la prossima partita contro il Cittadella. Non eravamo fenomeni prima, non siamo scarsi oggi. Oggi non siamo riusciti ad essere aggressivi e compatti in difesa. Parlo anche a livello generale di squadra. Creiamo tanto e non siamo riusciti a capitalizzare nel primo tempo."