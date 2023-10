Modena-Palermo, i convocati di Bianco: ok Gagno e Pergreffi, out Strizzolo

Sono ventiquattro i calciatori del Modena convocati dal tecnico Paolo Bianco per la sfida contro il Palermo, valida per la nona giornata della Serie BKT 2023-2024, in programma domani, sabato 7 ottobre 2023, allo stadio "Alberto Braglia". Non sono presenti nella lista: Kleis Bozhanaj (recupero atletico post infortunio), Mario Gargiulo (conseguenze forte contusione al piede sinistro) e Luca Strizzolo (infiammazione tendine rotuleo ginocchio destro). Nell'elenco, invece, Riccardo Gagno e Antonio Pergreffi.