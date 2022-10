Modena-Palermo, Gerli: “Non fatto un brutto primo tempo. Obiettivo? Salvezza in B”

Parola a Fabio Gerli . Il centrocampista del Modena , in seguito alla sconfitta per 0-2 subita dai “canarini” contro il Palermo di Eugenio Corini , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del post gara. Di seguito le sue parole:

Non abbiamo fatto un brutto primo tempo. 2 episodi evitabili ci hanno condannato. Non abbiamo capitalizzato le occasioni avute. Sicuramente il trend della difesa è da cambiare. I gol presi stanno incidendo nei risultati. Dobbiamo ripartire con entusiasmo, nonostante la sconfitta. Sulla mia occasione, ho fatto il massimo ma purtroppo non è entrata. Il nostro obiettivo è restare in Serie B. Bisogna rimanere equlibrati.”