Modena, Magnino: “Palermo? Archiviamo Pisa, dovremo essere bravi. Al ‘Braglia’…”

"E’ un ko che fa male, soprattutto per il modo in cui è arrivato. La squadra ha disputato un buon primo tempo, giocando a tratti meglio dell’avversario. L’unico neo è non aver insistito dopo il gol di Bonfanti per segnare anche il secondo e per indirizzare sempre di più la gara. Il rigore discutibile fischiato a loro favore ci ha dato una bella mazzata, sarebbe stato diverso finire il primo tempo avanti di una rete. Nella ripresa, invece, c’è stato equilibrio. Il Modena ha comunque avuto la forza di lottare fino alla fine, dispiace non aver fatto punti. E’ stata una partita poco pulita e interrotta in continuazione soprattutto nel secondo tempo, condizionata inoltre da alcune situazioni non chiare. Dobbiamo cercare di migliorare ed evitare di commettere determinati tipi di errori, ma ripartire comunque dall’atteggiamento che secondo me è stato positivo. Palermo? Ora archiviamo Pisa e pensiamo già al prossimo match. Giochiamo a casa nostra davanti a tifosi fantastici, dovremo essere bravi a conquistare un risultato positivo. Bisognerà sfruttare il fattore Braglia, visto che abbiamo vinto le ultime due in casa con Reggina e Como”.