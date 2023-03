Modena, il ds Vaira: “Obiettivo salvezza, poi supereremo anche il Sassuolo”

"La mia quota salvezza? Dico solo che nel girone di andata abbiamo fatto 25 punti, quindi me ne aspetto 25 anche nel ritorno. Ne mancano dodici, sono convinto che in otto partite possiamo farli. Siamo concentrati sul presente, ma non possiamo nascondere che vogliamo costruire un progetto importante che, come detto, si basa sui giovani e sul centro sportivo. Ci piacerebbe “sostituire”, per esempio, il Sassuolo, sfruttando anche il nostro bel bacino di utenza di tifosi. I neroverdi hanno costruito le cose per bene, passo dopo passo. Ecco, questo deve essere il nostro sogno: raggiungerli e superarli. Guardare ai giovani talenti, valorizzarli. Puntare sui giocatori sconosciuti. E per fare questo sarà decisivo investire sulla struttura, quello che la società vuole", le sue parole.