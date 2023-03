Modena, Gerli: “Tifosi calorosi come al sud. Sogno di giocare in Serie A”

"Il mio sogno nel cassetto chiaramente è quello di giocare in Serie A, sarebbe una bellissima soddisfazione. Non so se sarà possibile, però si lavora con l’obiettivo di provarci e cercare di riuscirci". Lo ha detto Fabio Gerli , intervistato ai microfoni di "Vivo Modena". Fra i temi trattati dal centrocampista del Modena , uno dei punti di forza della squadra di Attilio Tesser , prossimo avversario in campionato del Palermo , anche il suo ruolo. Ma non solo...

"Può sembrare strano visto che probabilmente segna più Gagno di me, ma all'inizio giocavo davanti. Poi, piano piano, ho iniziato ad arretrare. Prima trequartista e poi esterno, fino a quando, negli allievi, un allenatore mi mise davanti alla difesa. Da quel momento ho sempre fatto questo ruolo, che è quello che preferisco. O al massimo, ogni tanto, la mezzala. Dopo tre anni a Siena, la società è fallita e io mi sono svincolato. Sicuramente il fatto che conoscevo il mister (Michele Mignani) e avevo un grandissimo rapporto con lui è stato fondamentale per venire qui. E anche il direttore Matteassi aveva cercato di portarmi a Piacenza qualche anno prima", ha proseguito Gerli.

"La scorsa annata è stata piena di grandi emozioni: vittoria del campionato, laurea e proposta di matrimonio. La partita che mi è rimasta nel cuore è ovviamente quella contro il Pontedera dello scorso anno. Non tanto per la gara in sé, ma per tutto il contesto, lo stadio pieno, tutto quello che abbiamo vissuto. La felicità nostra e della gente. È stata una soddisfazione immensa ed una giornata emozionante. A Modena sto molto bene, è una città̀ a misura d'uomo, ci sono tutti i servizi, c’è un bel centro per fare una passeggiata e vivere la città̀. Le persone le senti molto vicine, vengono allo stadio, seguono la squadra, ti fanno sentire il loro calore quasi come fosse una piazza del sud. E poi si mangia molto bene", le sue parole.