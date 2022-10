Modena, Gerli: “Palermo? Avversario forte, temo Brunori. Stiamo attenti”

"Affrontiamo un avversario forte nonostante la loro classifica al momento non sia positiva". Lo ha detto Fabio Gerli, intervenuto ai microfoni di Sky Sport poco prima del fischio d'inizio della sfida Modena-Palermo, in scena allo Stadio "Alberto Braglia" e valevole per l'undicesima giornata del campionato di Serie B. "Abbiamo preparato la partita bene, speriamo di metterli in difficoltà - ha proseguito il centrocampista del Modena -. Chi temo del Palermo? Sicuramente il primo che mi viene in mente è Brunori, un giocatore importante. Ma il Palermo ne ha diversi, dovremo stare attenti", ha concluso.