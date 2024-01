Modena, Gerli: “Battiamo il Parma, siamo vivi. A Palermo condannati da episodi”

Le dichiarazioni rilasciate dal centrocampista del Modena: "Non ci sentiamo una vittima sacrificale e non andiamo a fare una gita".

"Non siamo una squadra morta, non ho questa sensazione che viene dipinta. A Palermo siamo stati condannati dagli episodi, ma siamo una squadra viva: ripartiamo dalle nostre certezze". Lo ha detto Fabio Gerli , come riportato da "Modena Sportiva". Fra i temi trattati dal centrocampista del Modena anche la sconfitta rimediata lo scorso weekend fra le mura dello Stadio "Renzo Barbera" contro il Palermo , oltre al prossimo impegno ufficiale contro la capolista Parma .

"Il Parma è la squadra più forte del campionato e sono in forma: sarà difficile. Noi però ci crediamo, siamo uniti e andiamo avanti così. Ho avuto qualche problema al flessore, ho lavorato qualche giorno a parte ma sabato sarò a disposizione. Ora c’è un po’ di negatività: fino a Cremona abbiamo fatto un ottimo campionato, non saranno due o tre gare negative a condizionarci. Noi andiamo avanti così, ma è chiaro che abbiamo bisogno del sostegno di tutti e che bisogna rimanere uniti. Sabato affrontiamo il Parma con la voglia di batterlo: non ci sentiamo una vittima sacrificale e non andiamo a fare una gita. Dobbiamo cercare di continuare a lavorare così: non siamo morti e abbiamo la voglia di risalire la china", ha concluso Gerli.