Modena-Genoa, Tesser: “Dato segnale importante, meritavamo di vincere” E sul rosso…

“Ho visto grande intensità contro una squadra di qualità. Al di là del risultato – è un peccato non aver portato a casa la vittoria – c’è da considerare l’abnegazione e la voglia di tutti i ragazzi di esserci. La squadra ha dato un segnale ed è molto importante per il prosieguo del campionato. Non so dire se non ci fosse stato il rosso di Oukhadda cosa sarebbe successo; contro una squadra forte così le occasioni erano state create da entrambe, forse abbiamo fatto qualcosa più di loro. Fino a quel momento ci eravamo difesi bene. Poi ci siamo difesi bene anche in dieci ed è stato un peccato prendere quel gol. Oggi meritavamo di vincere per quello che avevamo fatto. Bravi ai ragazzi, ma da domani saremo già qua a prepararci per la battagli di Reggio Calabria. Siamo riusciti a ribaltare il risultato e abbiamo preso un gol in superiorità numerica in area di rigore e abbiamo pagato l’errore a caro prezzo, questo può fare la differenza. L’errore lo può fare chiunque, non è quello il problema, ma è un peccato perché ci saremmo avvicinati notevolmente alla salvezza, contro una squadra molto forte”.