Modena, Falcinelli sfida il Palermo: “Gara difficile, ma vogliamo i tre punti”

"Sto recuperando. Spero passi il dolore alla caviglia. Stiamo gestendo in questi giorni". Lo ha detto Diego Falcinelli, intervenuto ai canali ufficiali del club canarino in vista della sfida contro il Palermo, in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Alberto Braglia". Fra i temi trattati dall'attaccante del Modena, uscito anzitempo in occasione della gara contro il Pisa a causa di un problema alla caviglia, anche la sconfitta rimediata contro gli uomini di D'Angelo.