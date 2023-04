Modena-Cittadella, probabili formazioni: c’è Maistrello, recuperano Diaw e Ionita

La trentunesima giornata di Serie B si chiuderà oggi, domenica 2 aprile, con il posticipo tra Modena e Cittadella in programma alle 16:15. Reduci da una sola vittoria nelle ultime cinque, i canarini sono in caduta libera lontano dalla zona playoff. Veneti, con uno score molto simile, a ridosso dei playout con gli stessi punti del Cosenza quintultimo.

Dopo una buona seconda parte di stagione, il Modena sta pian piano scivolando verso i bassifondi della classifica. Reduce dalla sconfitta al "Barbera" contro il Palermo, la compagine di Attilio Tesser deve ritrovare lo smalto perso dopo le prime gare di gennaio. Tanti assenti per il tecnico ex Pordenone, oltre ai lungodegenti Poli e Battistella. Mancheranno infatti gli infortunati Bonfanti e Cittadini. Recuperati almeno per la panchina Diaw, Ferrarini e, a sorpresa, Ionita. Undici del Modena che sarà con tutta probabilità simile a quello visto contro il Palermo.