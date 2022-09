Modena, Bonfanti: “Serie B tosta, ma non mi spaventa. Nessuno ci ha messo sotto”

"Mi aspettavo un campionato difficile perché la serie B è sempre stata una categoria tosta e quest’anno non fa eccezione. Tutto ciò, però, non ci deve spaventare. E, per quanto mi riguarda, non mi spaventa". Lo ha detto Nicholas Bonfanti , intervistato ai microfoni ufficiali del club gialloblù. Il giovane attaccante classe 2002 del Modena ha tracciato un bilancio relativo alle prime sei giornate del campionato di Serie B .

"A inizio stagione ho superato dei piccoli problemi fisici, adesso sono pronto a dare il mio contributo. In testa mi ripeto sempre di dover fare qualcosa in più di quello che ho già fatto. Il mio motto è: testa alta e pedalare - ha dichiarato -. Il gruppo è sempre stato coeso, i risultati negativi non lo hanno scalfito. Stiamo lavorando con Tesser per arrivare a sabato pronti e al meglio della condizione. Abbiamo spinto tanto in questa pausa. E’ vero che abbiamo perso cinque partite, però nessuno ci ha mai messo sotto, neppure quelle squadre, tipo Cagliari e Genoa, costruite per la promozione. Abbiamo sempre perso con risultati di misura: questa è la dimostrazione che la squadra c’è", le sue parole.