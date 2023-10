Modena, Bonfanti: “Palermo? C’è da lavorare, affrontiamo una grande squadra”

"E’ una rete dal gusto amaro, c'è molto rammarico ma dobbiamo stare sereni". Lo ha detto Nicholas Bonfanti , intervenuto ai microfoni ufficiali del club gialloblù al termine della sfida contro il Venezia . Non è bastata al Modena la rete messa a segno proprio dall'attaccante classe 2002 per portare a casa i tre punti. Ad avere la meglio, infatti, è stata la squadra di Paolo Vanoli grazie ai gol siglati da Altare , Gytkaer e Bjarkason . Si tratta della prima sconfitta in campionato del Modena che, sabato 7 ottobre, allo Stadio "Braglia", affronterà il Palermo di Eugenio Corini .

"Per me è un gol importante, lo ritrovo dopo tempo: mi aiuta a ritrovare sicurezze ed entusiasmo. Bisogna continuare a lavorare come stiamo facendo, arrivando alla partita di sabato contro il Palermo a fare una grandissima partita. Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, abbiamo tenuto testa ad una delle favorite per andare in Serie A. Nel secondo tempo, dopo il mio gol, siamo un po' calati. Ma era la terza partita in una settimana, ci può stare", ha proseguito Bonfanti.