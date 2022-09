Genoa-Modena 1-0, Tesser: “Scelte arbitrali non eque. Classifica? Non siamo contenti”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Modena dopo la sconfitta

"Non siamo contenti della classifica, dobbiamo approfittare della sosta per poi ripartire contro un'ottima squadra come la Reggina". Lo ha detto Attilio Tesser, intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Genoa. Il tecnico del Modena - che fin qui ha conquistato appena tre punti, frutto di una vittoria e cinque sconfitte - ha analizzato la prova offerta dalla sua squadra allo Stadio "Luigi Ferraris".

"Ha fatto meglio il Genoa nel primo tempo, anche se l’occasione più importante l’abbiamo avuta noi. Un peccato che abbiamo preso gol in un momento complicato. Nella ripresa però il Genoa ha fatto poco e nulla, noi meritavamo di più. Abbiamo dimostrato che la squadra nel complesso non ha mai rinunciato a lottare. E in buona parte dei novanta minuti abbiamo gestito la gara", le sue parole.

LE SCELTE -"La scelta di mettere due trequartisti che hanno gamba è stata dettata dalla grande fisicità dei nostri avversari. Marsura e Mosti hanno dato una grande mano e cercavo gente che potesse aiutare in fase di non possesso. L'arbitro? Ho notato che non è stato usato lo stesso metro di giudizio da parte dell’arbitro, basta guardare gli ammoniti: sei per noi contro uno solo del Genoa. Non cerco alibi, però se la conduzione arbitrale fosse stata equa, il risultato poteva essere diverso", ha concluso Tesser.