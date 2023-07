Calciomercato Modena, Bianco vuole il palermitano Da Graca dalla Juventus Next Gen

Cosimo Marco Da Graca, attaccante della Juventus Next Gen nativo di Palermo e con un passato nelle giovanili rosanero, è finito nel mirino del Modena di Paolo Bianco in Serie B. Secondo quanto riportato dal quotidiano "Il Resto del Carlino" il classe 2002 piace a diversi club importanti ma i "canarini" sono in pole position nella corsa al giocatore isolano.

Da Graca ha fatto tutta la trafila nella Vecchia Signora: dalle under 17 e 19 fino alla Primavera, passando per Next Gen e prima squadra. In totale centoventiquattro gettoni con la casacca bianconera, trenta gol e quattro assist. Una chiamata nel campionato cadetto potrebbe aiutarlo ad emergere nell'alto professionismo. Seguiranno aggiornamenti sul futuro di Cosimo Marco.