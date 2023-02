Brescia-Modena, Tesser: “Grande gara. Classifica? C’è equilibrio, non la guardo”

Dopo i tre punti contro il Cagliari , il Modena guadagna un'altra vittoria nella 24a giornata in trasferta a Brescia . Al "Rigamonti" la compagine di Tesser la spunta di misura con la rete di Falcinelli nel secondo tempo. I "canarini" agganciano nuovamente la zona playoff e raggiungono Pisa e Palermo in classifica. Al termine del match contro i lombardi, il tecnico del Modena è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Un sorriso per la vittoria? Sono già proiettato sulla partita col Genoa. Abbiamo giocato da squadra compatta, nel primo tempo non abbiamo concesso alcun tiro in porta ai nostri avversari ma avremmo potuto sfruttare le ripartenze che abbiamo avuto: questa è stata una pecca dei nostri 45' iniziali. Non concedere nulla ad una squadra come il Brescia è un fattore positivo; nella ripresa siamo partiti ancora meglio e, alla fine, direi che la vittoria è meritata. La fase difensiva la fa la squadra: Pergreffi ha avuto la febbre e mi dispiace per la sua assenza, ma Silvestri lo ha rimpiazzato bene e questo mi rende contento. Classifica? Non la guardavo prima e non la guardo adesso. La classifica dice che c'è grande equilibrio. Siamo nel momento clou del campionato, non ci sono margini e quindi bisogna portare a casa il maggior numero di punti: lo dice Grosso che è primo, lo dico anche io".