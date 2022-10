Ascoli-Modena, Tesser: “I tre punti con la Reggina ci diano coraggio in trasferta”

Solamente sei punti conquistati in sette gare per il Modena, attualmente al quart'ultimo posto. Secondo peggior attacco del campionato per i canarini, che faticano ad ingranare soprattutto in trasferta. Nell'ottava giornata di Serie B, la compagine guidata da Attilio Tesser affronta l'Ascoli al "Del Duca". Il tecnico emiliano, intervenuto in conferenza stampa, si sofferma proprio sulla questione rendimento esterno. Di seguito le sue dichiarazioni: