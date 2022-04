Torino-Milan, probabili formazioni: Pioli con Kessie trequartista, Belotti di punta

Quasi tutto pronto per la sfida tra Torino e Milan, con in palio tre punti importanti specialmente per la formazione rossonera, ancora in testa alla classifica

Mediagol ⚽️

Torino e Milan chiuderanno la domenica di Serie A con il match delle 20:45. Tre punti d'oro in palio per i rossoneri, che guidano ancora la testa della classifica, in attesa chiaramente del risultato del Napoli che alle 15:00 sfiderà la Fiorentina, e con l'Inter che ha invece battuto agevolmente il Verona. Proprio un ex gialloblu, Ivan Juric, si ritroverà sulla strada ella formazione di Stefano Pioli, entrata davvero nel momento clou della stagione ma che si trova ad affrontare un avversario certamente scomodo nonostante la sua - quasi anonima classifica -.

La gara dell'Olimpico Grande Torino' sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma di DAZN per tutti i suoi abbonati, ma sarà possibile seguirla anche tramite la diretta testuale proposta da Mediagol.it.

PROBABILI FORMAZIONI

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Ricci, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti. ALL.: Juric.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessie, Leao; Giroud. ALL.: Pioli.