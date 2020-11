Svezia, Ibrahimovic si candida per il ritorno: c’è la decisione del c.t. Janne Andersson

Zlatan Ibrahimovic e la voglia di rivestire la maglia della Nazionale svedese.

Il centravanti del Milan ha lasciato la Svezia nel lontano 2016 quando decise di dire addio dopo l’Europeo disputato in Francia con la propria nazionale che disse addio al torneo iridato ai gironi. Recentemente l’attaccante trentanovenne ha riaperto la porta per un ritorno, ma almeno per il momento il commissario tecnico dei gialloblu ha deciso di non prenderlo in considerazione. Nella lista dei convocati diramata da Janne Andersson per i match contro Danimarca, Croazia e Francia non figura infatti il nome di Zlatan.