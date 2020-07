SPAL-Milan, Pioli: “Fatto un passo indietro, ma orgoglioso per la reazione avuta”

Il Milan fa un passo indietro.

I rossoneri hanno impattato per 2-2 in casa della SPAL e adesso devono far fronte a una serie di impegni complicati. La compagine guidata da Stefano Pioli, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato così il match del “Paolo Mazza“.

“Passo indietro? Soprattutto nel risultato. Era una partita che volevamo vincere e l’avevamo iniziata bene. In undici contro undici abbiamo creato tantissimo però alla prima palla inattiva abbiamo subito gol. Abbiamo concesso alla SPAL tre tiri in porta e abbiamo subito due gol. C’era ancora tutto il tempo e tutte la possibilità per riprendere la partita ma siamo stati poco precisi e poco lucidi negli ultimi 16 metri. Noi abbiamo approcciato bene la partita. Il primo gol l’abbiamo preso al decimo ma la prima occasione l’abbiamo avuta noi. Abbiamo comandato la partita ma ci voleva più attenzione. Con più attenzione e determinazione probabilmente la partita sarebbe finita diversamente. Però ripeto abbiamo avuto una grande reazione d’orgoglio ma a livello tecnico potevamo far meglio. Abbiamo concluso in porta 25 volte ma non siamo stati precisi. Ci aspettano tre partite difficili ma molto stimolanti. Dobbiamo recuperare energie e farci trovare pronti. Abbiamo le possibilità per tenere testa a questi avversari”.