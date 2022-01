Serie A, Venezia-Milan 0-3: gol Ibrahimovic e Theo show. Pioli conquista la vetta

Nel match valido per la ventunesima giornata di Serie A, il Milan ha mandato al tappeto il Venezia con un sonoro 0-3

Il Milan vince e convince. Secondo successo consecutivo per gli uomini di Stefano Pioli che, dopo la vittoria contro la Roma, hanno battuto quest'oggi il Venezia di Paolo Zanetti, imponendosi allo stadio Pier Luigi Penzo con un sonoro e netto zero a tre. Ad aprire le marcature ci ha pensato il solito Zlatan Ibrahimovic che ha sfruttato nel migliore dei modi una progressione di Leao. Nel secondo tempo la doppietta di Theo Hernandez ha ipotecato definitivamente il successo rossonero. Attualmente il Milan rappresenta la prima forza della classe ma l'Inter di Simone Inzaghi ha ben due partite in meno e si trova a sole due lunghezze dalla banda targata Pioli.